Bufera al Csm, ecco i candidati alle elezioni di ottobre: ci sono Di Matteo e il pm di Tiziana Cantone

Domenica 21 Luglio 2019, 14:18 - Ultimo aggiornamento: 21-07-2019 14:31

Sedici candidature sono state presentate per le elezioni suppletive che si terranno il 6 e 7 ottobre, indette per scegliere i due togati del Consiglio superiore della magistratura in rappresentanza dei pubblici ministeri, dopo le dimissioni di Antonio Lepre e Luigi Spina, coinvolti nella bufera che ha travolto il Csm per effetto dell'inchiesta di Perugia. Tra i candidati spicca il nome di Nino di Matteo, pm a Palermo nel processo sulla trattativa Stato-mafia e ora sostituto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.Tra gli altri si sono candidati Anna Canepa, anche lei sostituto alla Dna ed ex segretario di Magistratura democratica, titolare di importanti inchieste antimafia e che a Genova è stata pm nel processo per i fatti del G8. Altro esponente di Md è Fabrizio Vanorio, sostituto procuratore a Napoli, tra i pm dell'inchiesta su Silvio Berlusconi per la cosiddetta compravendita dei senatori.Gli altri candidati sono Paola Camera, sostituto procuratore generale Venezia, Alessandro Crini procuratore a Pisa, che ha deciso la riapertura dell'inchiesta su Emanuele Scieri, il parà trovato morto in caserma all'agosto del 1999.Ancora, concorrono ai due posti di pm Antonio D'Amato, aggiunto a Santa Maria Capua Vetere, Francesco De Falco, sostituto a Napoli, Francesco De Tommasi, sostituto a Milano, Grazia Errede, sostituto a Bari, Anna Chiara Fasano, sostituto a Nocera inferiore, Andrea Laurino, sostituto ad Ancona, Lorenzo Lerario, sostituto procuratore generale a Bari, Simona Maisto, sostituto a Roma Gabriele Mazzotta, aggiunto a Firenze. Infine Alessandro Milita, aggiunto a Santa Maria Capua Vetere, titolare delle indagini sulla morte di Tiziana Cantone, e Tiziana Siciliano, procuratore aggiunto a Milano, che si è occupata del caso di Dj Fabo