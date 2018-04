Firenze, punta la pistola giocattolo in testa al prof: 17enne sospeso

Davanti a tutta la classe avrebbe intimato al suo professore, reo di averlo ripreso per la sua indisciplina, di alzare le mani, e lo avrebbe fatto puntandogli una pistola alla testa. Dopo, però, avrebbe detto all'insegnante che la pistola era un giocattolo e che si trattava di uno scherzo.



Ma la bravata è costata cara a uno studente 17enne di un istituto superiore della provincia di Pisa, che è stato sospeso e indagato per violenza privata continuata, minacce e ingiuria. Il presunto atto di bullismo risalirebbe al gennaio scorso, come riportato oggi da «La Nazione».





Cinque ragazzi sono stati indagati: per tre di loro è scattata anche una sospensione a scuola tale da provocarne la bocciatura automatica, mentre per gli atri due la sospensione è stata più lieve. Sui fatti la Procura presso il Tribunale dei minori di Firenze ha aperto un fascicolo e ha affidato l'indagine alla polizia. Il 10 aprile scorso, a Lucca, in una classe dell'istituto tecnico commerciale «Francesco Carrara», alcuni studenti 15enni hanno pubblicato in rete il video in cui insultavano e minacciavano il loro professore di italiano e storia.Cinque ragazzi sono stati indagati: per tre di loro è scattata anche una sospensione a scuola tale da provocarne la bocciatura automatica, mentre per gli atri due la sospensione è stata più lieve.

Sabato 28 Aprile 2018, 13:05 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2018 14:50

