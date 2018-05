Bullismo choc, 12enni spezzano una costola a un compagno di classe

Sabato 26 Maggio 2018, 06:25 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 12:26

FASANO - A dodici anni vedersi rompere una costola per un atto di bullismo e per di più da due compagni di classe. È una triste e brutta vicenda quella che arriva da Pezze di Greco, la più popolosa delle frazioni di Fasano dove un ragazzo è stato selvaggiamente picchiato in due diverse occasioni a distanza di pochi minuti l’una dall’altra.Un ennesimo atto di bullismo che, vista l’età dei protagonisti, deve far riflettere e far alzare la guardia alle istituzioni, scuola in primis, e in famiglia. A denunciare ai carabinieri della Stazione di Pezze di Greco l’accaduto la mamma di un bambino di 12 anni. Quest’ultimo, insieme ad altri suoi tre amichetti, in pieno pomeriggio, era in strada a giocare. Poco dopo sono arrivati altri due adolescenti, uno dei quali precedentemente invitato per l’incontro ludico. L’altro, invece, è stato invitato ad andare via. Una banale lite tra ragazzini dunque. Ma “l’indesiderato” è andato su tutte le furie ed individuata, a suo modo di pensare, in uno degli altri ragazzi la causa scatenante del suo allontanamento si è avvicinato a questi e lo ha colpito, alle spalle, con un violentissimo pugno all’altezza del costato destro. Il 12enne è stramazzato al suolo dal forte dolore e dalla mancanza di respiro mentre il ragazzino violento, resosi evidentemente conto della gravità del suo gesto, si è allontanato velocemente.Dopo qualche minuto il ragazzo colpito si è ripreso e insieme agli altri amici si è recato in una villetta alla periferia della frazione. Sfortunatamente qui si è ritrovato davanti nuovamente l’adolescente il quale era anche supportato da un altro ragazzo, anche questo compagno di classe della vittima. I due hanno cominciato ad offendere il 12enne e quando questi ha tentato una reazione verbale ecco che è stato colpito da una raffica di pugni dal secondo ragazzino.Uno dei colpi, sfortunatamente, ha centrato lo stesso punto del costato già dolorante. Il 12enne, per la seconda volta, è quindi stramazzato al suolo e solo l’intervento di due ragazzi più grandi ha evitato il peggio. La madre del ragazzo, una volta giunta a conoscenza del fatto, ha cercato un confronto con le famiglie dei due ragazzini.La stessa sera, però, la donna si è vista arrivare in casa i due nuclei familiari dei ragazzi che non solo non avevano intenzione di scusarsi ma che, anzi, hanno cercato di intimidire la donna arrivando anche ad offenderla. Il mattino successivo, poi, la stessa signora ha portato il figlio in ospedale dove i sanitari hanno riscontrato un “trauma contusivo all’emitorace destro con frattura della nona costola”. Con tanto di referto la donna si è successivamente recata alla Stazione dei carabinieri di Pezze di Greco per denunciare quanto accaduto. Due denunce diverse, a quanto pare: una per le lesioni subite dal suo ragazzo e l’altra per le offese ricevute personalmente. Della questione è stato messo al corrente, sempre dalla mamma del 12enne ferito, anche il dirigente della scuola frequentata da tutti i ragazzi protagonisti della vicenda che potrebbe avere serie ripercussioni a livello legale. Nella denuncia viene sottolineato il fatto di come il primo ragazzo sin dall’inizio dell’anno scolastico avesse preso di mira il 12enne con un atteggiamento molesto, violento e oppressivo. Toccherà ora ai militari dell’Arma della Stazione di Pezze di Greco fare piena chiarezza sull’accaduto e verificare la veridicità di quanto denunciato da una mamma disperata.