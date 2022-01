«Quel compagno ci picchia». E il bullo resta solo in classe ad Ancona

Tutti a casa, lontani dai banchi di scuola. Ma questa volta non c'entrano il Covid, la quarantena e la didattica a distanza. In una elementare di Jesi, in provincia di Ancona, per due giorni si è presentato in aula un solo alunno, di 8 anni. È il risultato di uno sciopero indetto dai genitori di tutti gli altri bambini: le famiglie hanno tenuto a casa i piccoli in segno di protesta contro l'istituito, perché quel compagno li avrebbe vessati...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati