Mentana, bus Cotral completamente distrutto dalle fiamme. Paura per 20 passeggeri

Giovedì 9 Maggio 2019, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2019 10:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bus Cotral a fuoco a Mentana nella serata di ieri. Il mezzo in uso sulla tratta Roma-Monterotondo si è incendiato presumibilmente per un'avaria al motore alle 21.50.L'autista si è accorto del fumo che usciva dal motore ed è riuscito a fermare il mezzo in uno spiazzo, lontano dalla strada e dai palazzi circostanti, facendo scendere i 20 passeggeri presenti.Il bus è andato completamente distrutto. Nessun ferito. Sul posto i VV.FF e i Carabinieri della Stazione di Mentana che indagano