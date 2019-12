Roma, ennesimo bus in fiamme sul Grande Raccordo Anulare: nessun ferito

Bus in fiamme sul Grande Raccordo Anulare a Roma. È accaduto questa mattina presto e non ci sono stati feriti dato che il mezzo era vuoto. Stava rientrando in rimessa e stava percorrendo il Raccordo all'altezza della via Pisana, riferisce in una nota l'Atac, quando è scoppiato un incendio.

LEGGI ANCHE Gaia e Camilla, oggi i funerali delle 16enni investite a Corso Francia: la diretta

L'autista ha tentato di spegnere le fiamme ma senza successo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La vettura era in servizio da 13 anni. Sono ancora da accertare le cause dell'incendio.



Ultimo aggiornamento: 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA