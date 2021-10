Bus con 23 turisti greci positivi al Covid, erano diretti a Venezia: tamponi, drive through e Covid hotel per fermare il cluster

In quattro ore l'Ulss 3 di Venezia è riuscita a rendere inoffensiva un cluster turistico itinerante: 23 persone su un bus diretto al capoluogo della regione Veneto sono risultate positive al Covid. Fa certamente effetto il tempo record che è servito per mettere in sicurezza di la comitiva di greci. I passeggeri si sono presentati al drive through di Mestre con un autobus da viaggio e il Covid a bordo.

Adesso sono tutti isolati e sotto osservazione. Presto verranno somministrate le cellule monoclonali per i turisti del cluster, positivi, che risulteranno idonei al trattamento (come viene fatto negli ultimi tempi per tutti i sintomatici eleggibili del territorio). I tamponi dei viaggiatori sono sottoposti ora a sequenziamento per verificare la presenza di varianti.