In fiamme il bus degli studenti: l'autista mette tutti in salvo

Pullman a fuoco stamattina a Cimadolmo (Treviso): forte spavento, ma per fortuna nessun ferito, solo tantissima paura. Erano le 7 e il bus di linea aveva appena caricato una decina di studenti delle superiori. Ma la tragedia è stata scongiurata: l'autista della Mom (Mobilità di Marca, azienda che gestisce il servizio) si è accorto subito del principio di incendio partito dal blocco dei freni e ha fatto scendere tutti i passeggeri.

Poi è intervenuto con gli estintori, uno dei quali messo a disposizione da un ristoratore della zona, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. I pompieri del distaccamento di Conegliano hanno completato l'intervento e messo in sicurezza la zona. L'incendio è scaturito dall'impianto dei freni. Alla fine gli studenti, allarmati ma illesi, hanno raggiunto la scuola accompagnati in auto dai genitori o a bordo della corriera sostitutiva garantita dalla Mom. «Fortunatamente l'incendio è stato spento subito e non ci sono state conseguenze per chi era a bordo» commenta sollevato il sindaco Giovanni Ministeri.

IL PRECEDENTE

Il primo giorno di scuola, quindi il 13 settembre scorso, uno scuolabus per il trasporto degli alunni a scuola era andato a fuoco a Sarmede. Anche in quell'occasione fortunatamente non ci furono feriti.