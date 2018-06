Caccia a 30 miliardi di euro: così il governo sfida i clan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 10 Giugno 2018, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 09:00

«Contrasteremo in ogni modo le mafie aggredendo le loro finanze»: è stato questo il passaggio più applaudito il discorso del neo presidente del consiglio Giuseppe Conte al Senato. E il problema è veramente centrale se si vuole rilanciare l'economia e risanare le ingiustizie più clamorose.Ovviamente i boss non presentano bilanci e quindi le stime sono approssimative. Eppure l'Istat ha inserito le attività illecite nel Pil quantizzando anche il peso dell'economia «non osservata» intesa come sommerso e attività illegali, in 208 miliardi (anno di riferimento 2015). Una cifra pari al 12,6 per cento della ricchezza nazionale. Secondo questa fonte, 17 miliardi vengono generati dall'economia criminale intesa come commercio di sostanze stupefacenti, attività di prostituzione e contrabbando di alcool e tabacchi lavorati. Gli altri soldi provengono dall'economia illegale nel suo complesso, considerando anche lavoro nero, contraffazione, evasione.