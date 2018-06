I caccia dell'Aeronautica Militare intercettano un aereo non identificato nei cieli italiani

Venerdì 29 Giugno 2018, 14:18 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2018 14:18

Due velivoli Eurofighter del 36° Stormo di Gioia del Colle hanno intercettato questa mattina, attorno alle 10, nei cieli italiani un aereo non identificato. I caccia dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme sul territorio nazionale, sono decollati per identificare e controllare il velivolo in transito nel nostro spazio aereo. Dopo pochi minuti dal decollo, i due intercettori hanno stabilito il contatto visivo con il velivolo ed hanno verificato che si trattava di un CESSNA di nazionalità portoghese partito da Ginevra e diretto a Brindisi che aveva perso le comunicazioni radio con gli enti del controllo del traffico aereo in corrispondenza della zona aretina. Hanno accertato che il velivolo non si trovava in condizioni di emergenza o pericolo.Una volta identificato l’aereo i due caccia lo hanno scortato finché lo stesso non ha ripristinato i contatti con gli enti del controllo del traffico aereo e l’allarme è rientrato.L'ordine di alzarsi in volo è pervenuto dal Combined Air Operation Center di Torrejon, ente NATO responsabile per la sorveglianza dei cieli nell'area, e l'intervento dei velivoli è stato controllato dalla sala operativa del 22° Gruppo Radar dell'Aeronautica Militare di Licola, in provincia di Napoli.