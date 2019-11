Caccia al cinghiale, spara e uccide l'amico con un colpo di fucile

Scivola sulla neve e cade dal muretto: grave bimbo di 10 anni

Tragico incidente di caccia nei boschi del Chianti senese. Un cacciatore Un cacciatore di Bagno a Ripoli (Firenze), 66 anni, pensionato, è morto per un colpo di fucile sparato per errore da un compagno di caccia, un 77enne di Radda in Chianti (Si) durante una battuta al cinghiale. I due erano cugini. È successo intorno all'ora di pranzo di oggi, sabato 30 novembre.I cacciatori erano in postazione quando è arrivato un cinghiale. Il 72enne ha esploso due colpi, mancando però l'animale. La seconda pallottola ha colpito la gamba del 66enne e a niente è servito l'intervento dei sanitari del 118 con l'elisoccorso. È morto dissanguato perchè forse recisa l'arteria femorale. Sul posto anche i carabinieri.