Cacciatore disperso sul Monte Fara, trovato il corpo senza vita

Lunedì 25 Dicembre 2017, 10:37 - Ultimo aggiornamento: 25-12-2017 22:10

Tragico epilogo. È stato trovato senza vita, attorno all'una della scorsa notte, il cacciatore di Maniago (Pordenone) disperso da ieri sul monte Fara, alle spalle di Montereale Valcellina. Dell'uomo, poco più che trentenne, non è stato reso noto il nome: devono ancora essere completate le procedure di identificazione della salma e poi si dovrà comunicare la notizia ai parenti.Del cacciatore si erano perse le tracce durante una classica battuta di caccia domenicale, ieri. L'allarme era scattato in serata quando gli amici sono rientrati a valle e non lo hanno trovato nel punto fissato per il ritrovo. Questa mattina, con l'ausilio dell'elicottero della Protezione civile, si procederà al recupero del corpo.Gli operatori del Soccorso Alpino di Maniago avevano avviato le ricerche immediatamente, con poche speranze di trovare l'uomo vivo dato il luogo impervio e le temperature rigidissime.