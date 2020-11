Un uomo di 72 anni è stato trovato morto, ucciso a colpi di fucile per la caccia al cinghiale, nelle campagne del Chietino tra Gessopalena e Roccascalegna in Abruzzo. L'ipotesi è che la fucilata sia stata sparata da un altro collega di caccia, che non si è accorto di nulla. Sul posto i carabinieri.

Il 72enne era da solo. Altri cacciatori erano invece impegnati nella caccia al cinghiale nella vicina boscaglia.

Ultimo aggiornamento: 19:01

