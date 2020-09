Cadavere trovato sull'argine dell'Arno: «Evidenti segni di coltellate»

Corpo trovato dai passanti

Il corpo è stato ritrovato da alcuni passanti nel pomeriggio in una zona abitualmente frequentata da persone che fanno jogging e passeggiate. Secondo prime informazioni però non ci sarebbero, per ora, testimoni di una presunta aggressione o comunque di movimenti anomali.

Tuta sportiva

L'uomo indossava una tuta sportiva ed era sprovvisto di documenti e telefono cellulare. Al momento non sono pervenute segnalazioni di scomparse alle autorità. Sarà l'autopsia a stabilire con certezza il numero di coltellate inferte alla vittima. Dal primo esame esterno gli investigatori avrebbero notato alcune ferite provocate con un'arma da taglio, si ipotizza un coltello.

Ultimo aggiornamento: 20:55

