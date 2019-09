Cadavere di una donna scoperto in spiaggia

Il cadavere di una donna di 65 anni è stato scoperto questa mattina su una spiaggetta davanti allo stabilimento della Portovesme srl, a Portoscuso, nel Sulcis, in Sardegna. Il corpo è stato avvistato da alcuni ormeggiatori che hanno subito dato l'allarme. Sul posto è intervenuta la locale Capitaneria di porto, che ha recuperato il cadavere e avviato gli accertamenti. Poco distante, vicino agli scogli, è stato trovato il telo mare e la borsa della donna con dentro gli effetti personali.



La 65enne viveva a Carbonia, e sul corpo, da un primo esame, non sono stati trovati segni di violenza. Il magistrato ha comunque disposto il trasferimento della salma al Policlinico di Monserrato dove sarà eseguita l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Al momento sono due le ipotesi: un incidente o un gesto volontario. A causa di un lutto risalente a pochi mesi fa, la 65enne era entrata in depressione ed era seguita da un pool di medici specialisti.

Mercoledì 4 Settembre 2019, 12:12 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2019 12:20

