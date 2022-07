Vicino alla spiaggia di uno stabilimento balneare a Torvaianica, comune del litorale romano, è stato trovato il cadavere di una donna di 49 anni di nazionalità russa.

Sul caso indagano i carabinieri.Secondo una prima ricostruzione la donna, intorno alle 22.30 di ieri, dopo una serata passata a bere alcolici in compagnia di amici, sarebbe uscita di casa dicendo al figlio di 16 anni che aveva intenzione di fare un passeggiata in spiaggia.

APPROFONDIMENTI VARESE Varese, uccide il rivale in amore: poi spara alla ex e infine si... LOMBARDIA Carmela Fabozzi, uccisa a 73 anni nel Varesotto: colpita più... GRAN BRETAGNA Uccide la moglie e nasconde il cadavere nella fossa biologica. Il...

Valentina Giunta, uccisa a coltellate a 32 anni. Fermato il figlio minorenne. Il dolore sui social: «Spero tu abbia trovato la pace»

Non è escluso che la 49enne sia morta per annegamento. La salma è stata trasferita al policlinico di Tor Vergata dove verrà effettuata l'autopsia per chiarire le cause del decesso.