Cadavere in mare, mistero a Genova: abiti eleganti e orologio costoso

Un, vestito con abiti griffati, un costoso orologio al polso. E un colpo di pistola in testa. È giallo sul ritrovamento del cadavere,, all'alba al largo della spiaggia di Voltri. La procura di Genova indaga per omicidio, anche se l'ipotesi più accreditata resta quella di un suicidio.? E come mai il suo corpo è stato ripescato nel mare della periferia del capoluogo ligure? Le indagini sono state affidate alla sezione omicidi della squadra mobile, agli ordini del primo dirigente Marco Calì.Il cadavere è stato notato da alcuni passanti poco dopo l'alba. Le vedette della capitaneria di porto si sono dirette verso il luogo dell'avvistamento, hanno recuperato il corpo e portato a riva dove hanno scoperto il foro alla nuca. Il magistrato di turno, Marcello Maresca, ha disposto l'autopsia d'urgenza. Gli uomini della scientifica hanno prelevato le impronte digitali, ma dal database della polizia non emerge alcuna corrispondenza. Quell'uomo non è mai stato arrestato, mai fotosegnalato. Nel pomeriggio è arrivata la conferma dall'autopsia: un colpo di pistola è stato la causa del decesso. L'arma non è stata trovata e domani gli investigatori torneranno a Voltri per cercarla.Nel frattempo è stata inviata una descrizione del corpo a tutte le forze dell'ordine in Italia perché a Genova, al momento, non risulta alcuna denuncia di scomparsa che corrisponda al cadavere. Gli investigatori stanno acquisendo le telecamere della zona, nella speranza che i sistemi di videosorveglianza abbiano immortalato qualcosa. Perché quell'uomo distinto si sarebbe tolto la vita? E se non fosse un suicidio? Sono le domande a cui le indagini della mobile devono dare una risposta, ma prima si deve dare un nome a quel corpo.