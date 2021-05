Un cadavere in avanzato stato di decomposizione, di cui al momento non è stato possibile identificare né il sesso né l'età, è stato ritrovato questa mattina sulla spiaggia di Lacona nel comune di Capoliveri (Livorno) all'isola d'Elba. A chiamare il 112 dopo aver notato il corpo riverso a pancia in giù sulla battigia, è stato un surfista che stava rientrando a terra.

