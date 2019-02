Cadavere mummificato in casa da sei mesi a Savona, il figlio confessa: «Volevo la sua pensione»

Voleva continuare a intascare la pensione della madre, ha ammesso l'uomo che ha tenuto in casa per 6 mesi il cadavere dell'anziana morta il 14 agosto. È una storia dell'orrore quella scoperta ad Albisola Superiore, in provincia di Savona, dai carabinieri che giovedì scorso hanno rinvenuto il corpo dell'anziana, Alba Peirano di 95 anni, in un'abitazione di via Siri nell'immediato entroterra della cittadina savonese.LEGGI ANCHE: Lascia la madre morta per sei mesi davanti alla tv per incassare la pensione: trovata la salma mummificata Gli accertamenti erano partiti dopo la segnalazione del medico della donna, che non vedeva da tempo la paziente: i carabinieri hanno trovato il cadavere nel salotto dell'abitazione, mummificato e seduto sul divano di fronte alla televisione, con ancora addosso i vestiti e le pantofole come nel giorno del decesso.Nella casa di via Siri vivevano l'anziana, il figlio sessantenne Franco Sirello e il nipote disabile, entrambi seguiti dai servizi sociali. Sirello ha ammesso di aver tenuto in casa il corpo omettendo di dichiararne la morte per continuare a riscuotere la pensione di cui aveva necessità, indicando la data del decesso della donna nello scorso 14 agosto. L'anziana è morta di morte naturale, come stabilito dal referto autoptico presentato oggi.