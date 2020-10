Cadavere trovato murato in un appartamento, il killer confessa: «Il mandante è la sua ex derubata e abbandonata»

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio volontario commesso a Muggiò, in provincia di Monza e Brianza, nel 2013. Vittima il cittadino albanese Astrit Lamaj, scomparso nel gennaio 2013 e ritrovato nel 2019, murato in un appartamento a Senago, nel Milanese. L'arrestato è un 45enne di Riesi, in provincia di Caltanissetta, già agli arresti domiciliari per aver fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Monza, sono partite nel 2018, a seguito delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e hanno evidenziato il coinvolgimento del 45enne come esecutore materiale dell'omicidio. Per l'omicidio di Lamaj, scomparso nel gennaio 2013 da Genova e trovato morto in un appartamento a Senago, nel marzo del 2019 erano state arrestate altre cinque persone. A commissionare l'omicidio sarebbe stata una donna di 64 anni, commerciante di gioielli che, all'epoca, secondo la ricostruzione degli inquirenti, era stata derubata e lasciata dalla vittima, con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale. Il collaboratore di giustizia, che aveva indicato dove trovare il corpo della vittima, ha rivelato che l'ultimo arrestato sarebbe legato alla cosca mafiosa dei Cammarata.

Ultimo aggiornamento: 10:56

