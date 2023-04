Precipita nel vuoto dal sesto piano: il giallo del cadavere trovato nel parcheggio

Il mistero del parcheggio multipiano. Cadavere a Padova in via Annibale da Bassano, tra il quartiere Arcella e la stazione ferroviaria. Il ritrovamento è avvenuto nella giornata del 25 aprile, poco dopo le 11. Si tratta di un giovane uomo che, stando alle prime informazioni, è caduto dal sesto piano del parcheggio vicino alla stazione ferroviaria. La vittima è C. C., un padovano nato nel 1992.

Le indagini sul luogo del ritrovamento del cadavere a Padova

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gli accertamenti sulla vicenda. Stando ai primi rilievi dovrebbe trattarsi di una caduta volontaria. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.