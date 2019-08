Trovato cadavere tra i rifiuti a Roma: un passante ha notato due gambe spuntare dai cassonetti

VEDI ANCHE

Venerdì 23 Agosto 2019, 10:26 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2019 11:06

Riverso in terra, steso su un lato e nascosto tra alcuni cassonetti : così è stato rinvenuto questa mattina ildi uomo alla periferia est di Roma , non lontano dalla stazione di Ponte Mammolo . A scoprire il corpo, un passante poco dopo le 7 del mattino, che ha notato due gambe spuntare dai. Immediata la telefonata al 112. Sul posto i carabinieri della compagnia Montesacro e del Nucleo di via In Selci oltre al medico legale e al magistrato di turno.Si sta procedendo con l'identificazione del corpo dell'uomo che non presenterebbe ferite d'arma da fuoco, ma una grande macchia di sangue su una gamba. Non si esclude, per ora, nessuna pista, compresa quella dell' omicidio