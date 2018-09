Roma, choc a Ponte Milvio, uomo trovato morto nel Tevere: era in acqua da diversi giorni

Il corpo senza vita di un uomo è stato avvistato e recuperato dai vigili del fuoco nucleo sommozzatori nel Tevere, tra Ponte Milvio e il Circolo Canottieri Aniene.



Si tratta all'apparenza di un uomo di 30-40 anni di età, probabilmente da più giorni in acqua. Si indaga per capire se il corpo presenta segni di violenza o potrebbe trattarsi di omicidio o incidente.



L'allarme è stato dato alle ore 12.30. Una squadra dei vigili del fuoco di Roma con nucleo sommozzatori Sierra 1 e un'imbarcazione fluviale si sono recate sul luogo del ritrovamento per il recupero del corpo

Domenica 9 Settembre 2018, 16:00 - Ultimo aggiornamento: 09-09-2018 16:52

