di Pietro Perone

Comunque vada a finire, dopo un mese di guerra c’è già uno sconfitto, il movimento pacifista. Coloro che sono scesi in piazza contro i missili Nato a Comiso negli anni ‘80, e prima di allora hanno protestato contro ogni tipo di armamento, passando per i tre milioni che sfilarono a Roma il 15 febbraio del 2003 nei giorni del conflitto in Iraq, non possono negare la propria impotenza di fronte al massacro degli ucraini e...