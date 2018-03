Roma, cade accusa di omicidio per complice di Roberto Spada

Cade l'accusa di omicidio per Ruben Nelson Alvez del Puerto, l'uruguayano attualmente detenuto anche per l'aggressione al giornalista Rai avvenuta il 7 novembre scorso ad Osta e compiuta assieme a Roberto Spada. Era finito sotto accusa per la morte di Giovanni Galleoni e Francesco Antonini uccisi il 22 novembre del 2011 in un bar del litorale romano. Lo ha deciso il tribunale del Riesame nell'ambito della maxinchiesta della Procura sul clan Spada.I giudici hanno confermato sostanzialmente l'impianto accusatorio dei pm ma hanno annullato l'ordinanza cautelare nella parte in cui a Del Puerto era contestato il concorso nel duplice omicidio e la detenzione illegale delle armi. Al 28enne sudamericano, che si trova nel carcere di Frosinone, resta l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata alla commissione di una serie di reati.