Musicista cade dal balcone nella notte e muore, si era esibito con il suo gruppo a un matrimonio

Sabato 22 Settembre 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 22-09-2018 18:34

Giallo adove questa mattina all'alba un musicista 33enne di nazionalità russa, A.L., è precipitato dal balcone dell'abitazione in cui alloggiava perdendo la vita. Ancora poco chiara la dinamica dell'accaduto ma, a quanto hanno raccontato i vicini dei ragazzi residenti in una palazzina di via Ancona, intorno alle 3 di notte si sentivano voci e schiamazzi provenire dall'abitazione. Poi silenzio fino alla tragedia, avvenuta intorno alle 6 di questa mattina.A dare l'allarme sono stati i compagni del giovane che hanno raccontato la loro versione dell'accaduto: il 33enne, che era tornato a casa ubriaco dopo che con il resto del gruppo aveva suonato a un matrimonio, avrebbe messo il materasso sul balcone per tentare di sfuggire al gran caldo, perdendo così l'equilibrio. A dare l'allarme una volta capito cosa era successo, sono stati i suoi amici, entrambi connazionali, che hanno chiamato prima il tabaccaio sotto casa e poi il 118. All'arrivo dei sanitari però era già troppo tardi: il 33enne era infatti morto sul colpo nella caduta di circa 10 metri. Il medico legale Ermenegildo Colosimo ha effettuato un esame esterno del cadavere, confermando la ricostruzione data dagli amici del giovane: ha perso l'equilibrio in quanto aveva bevuto e la caduta gli è stata fatale.