Cade bobina d'acciaio, operaio gravemente ferito a una gamba

Incidente sul lavoro: grave un operaio di 50 anni. E' successo ieri pomeriggio verso le 13.15, in una ditta con sede a Basciano. E' accaduto tutto in un attimo: una bobina di metallo dal peso di alcuni quintali, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione intervenuti in ditta per tutti i rilievi del caso, si è sganciata da sopra uno scaffale a quattro metri d'altezza, prendendo in pieno la gamba sinistra di L.F., un 50enne di Arsita. Il botto è stato tremendo, seguito dalle urla strazianti del malcapitato, che ha attirato l'attenzione dei suoi colleghi prima di perdere i sensi.



Alcuni di loro si sono dati subito da fare per cercare di bloccare l'emorragia e prestare il primo soccorso, altri hanno allertato gli aiuti. Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118 di Teramo. I sanitari dopo aver stabilizzato il paziente l'hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Mazzini. La sua prognosi al momento è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Comunque, stando a quanto si apprende, nelle prossime ore l'uomo verrà sottoposto ad un lungo e delicato intervento chirurgico per delle fratture scomposte ed esposte. Il pm di turno, come da prassi in questi casi, ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti. Sul luogo anche il personale del servizio prevenzione e protezione sul luogo del lavoro della Asl teramana per cercare di comprendere come si possa essere sganciata una bobina di tale peso e dimensioni. Una volta messa in sicurezza l'area e recintato con il nastro bianco e rosso la zona della sciagura, il lavoro per gli altri operai è ripreso regolarmente.