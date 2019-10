Venerdì 11 Ottobre 2019, 10:29 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2019 10:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia poco prima dell'alba in pieno centro storico dove un giovane di 34 anni è stato trovato morto dopo essere caduto da diversi metri di altezza nell'abitazione di famiglia in piazza Santa Maria Maggiore. A trovarlo verso le cinque del mattino i parenti che hanno allertato immediatamente i soccorsi. Purtroppo il personale del 118 e i Carabinieri di Alatri non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Immediatamente partite le indagini per capire le dinamiche della tragedia, per ora non si esclude nessuna ipotesi, dall'incidente al gesto esasperato. Il giovane era molto benvoluto anche per via del suo carattere mite; dolore e sgomento in città con diverse testimonianze di vicinanza davanti la casa di famiglia.