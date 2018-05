Cade un pino di 20 metri a pochi cm dalle auto, tragedia sfiorata all'Eur in viale Africa

Martedì 8 Maggio 2018, 19:27 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2018 21:24

Roma sempre più infernale. Se la mattina della Capitale è stata caratterizzata dal bus in fiamme a via del Tritone pochi minuti fa si è sfiorata la tragedia all'Eur. Per la precisione in viale Africa. Qui un albero di 20 metri è venuto giù crollando sulle strisce pedonali, a pochi centimetri dalle auto. Se fosse successo di mattina il bilancio sarebbe potuto esser ben più grave: quell'attraversamento serve infatti agli studenti della vicina scuola elementare. Il pino secolare che è venuto giù ha alzato gran parte del marciapiede. Le radici hanno infatti sollevato l'asfalto. Traffico impazzito in tutta la zona.