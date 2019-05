Forte dei Marmi, ​Cadillac sfonda il muro di un hotel e finisce in piscina

Sabato 4 Maggio 2019, 15:09 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2019 15:34

Un'auto in piscina a Forte dei Marmi . Un uomo, in compagnia di un'altra persona, l'altra notte ha perso il controllo di un'auto, con ogni probabilità una Cadillac, ha sfondato il recinto dell'hotel Areion - davanti al locale La Capannina - ed è finito nella piscina nella piscina dell'hotel con tutta la macchina.Sono intervenuti subito i vigili del fuoco e la polizia municipale. Illese le due persone che si trovavano a bordo, poi rintracciate dalla polizia nelle proprie abitazioni, visto che dopo l'incidente si erano allontanate. L'auto è stata recuperata dalla piscina dell'albergo che apre proprio oggi per la stagione estiva.