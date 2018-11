Taranto, morti due operai: caduti da un cestello elevatore

Ennesima tragedia sul lavoro. Sono precipitati da un'altezza di dieci metri, dopo che ha ceduto la gru sulla quale stavano lavorando. Dramma questa mattina, intorno alle otto, al quartiere Tamburi durante i lavori di ristrutturazione di una palazzina. Stando alle prime notizie, i due lavoratori stavano operando su una gru quando improvvisamente si sarebbe staccato il cestello della macchina. I due uomini sono precipitati dal terzo piano e sono piombati sul selciato. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e le auto della Polizia. Ma per i due operai non c'è stato nulla da fare.



I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno tentato le manovre rianimatorie, ma per i due non c'era più nulla da fare. Sul posto anche Polizia, carabinieri e i funzionari dello Spesal (Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro) dell'Asl, per ricostruire la dinamica e accertare il rispetto delle norme di sicurezza.



«Il drammatico incidente mortale in un cantiere di Taranto, costato la vita a due operai edili, allunga ulteriormente la scia di sangue in edilizia, che si conferma così uno dei settori con il più alto indice di infortuni, spesso mortali. Anche quella odierna è una tragedia inaccettabile e che ci lascia sgomenti, resa più drammatica dalla circostanza che i due operai sono padre e figlio». Lo dichiara il segretario nazionale della Filca-Cisl Stefano Macale.



«Dall'inizio dell'anno ad oggi i morti sul lavoro sono circa 630, il 20% dei quali nei cantieri. Continuiamo a ripetere che serve una cultura della sicurezza che vada oltre la repressione, ma che abbracci sia la formazione che l'informazione. Su questi temi - conclude - il governo dovrebbe coinvolgere le parti sociali e il sistema della bilateralità, molto diffuso in edilizia e composto da centinaia di professionisti che in tutta Italia danno il loro contributo quotidiano per la sicurezza e la formazione nel lavoro edile. Un loro coinvolgimento attivo non può che dare un contributo prezioso alla cultura della sicurezza, ponendo così fine a questa intollerabile lista di edili morti sul

lavoro.

Martedì 13 Novembre 2018, 10:11 - Ultimo aggiornamento: 13-11-2018 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA