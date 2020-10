Il consigliere di Forza Italia posta foto di metrò piena: «Sul metrò troppa ressa all'ora di punta. Sindaco, dove sono i controlli?»

Viaggiare su metrò e tram a Milano, mezzi pieni o vuoti? Torna la polemica sui distanziamenti e l'uso dei mezzi pubblici.

Affollamento di passeggeri per entrare in metropolitana a Cadorna all'ora di punta del mattino, tutti con la mascherina ma senza distanziamento di sicurezza. A denunciare la situazione sulla sua pagina Facebook, con delle foto, è il consigliere di Forza Italia al Comune di Milano, Alessandro De Chirico. «Fermata Cadorna, ore 8.52. I milanesi, caro Beppe Sala, sono molto ligi nell'indossare la mascherina. Si può dire lo stesso di Azienda Trasporti Milanesi? Dove sono i controlli per il contingentamento degli ingressi in metropolitana? - ha scritto -. Sarebbe il caso di utilizzare il personale delle partecipate o delle cooperative appaltatrici ai tornelli, come avevo proposto lo scorso maggio. Mi consenta, caro sindaco, prima di puntare il dito si preoccupi di fare il suo!».

