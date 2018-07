Circa una settimana fa era caduto in bicicletta. Un capitombolo che inizialmente sembrava non aver causato fratture o gravi conseguenze ma che in realtà aveva provocato una emorragia interna che, in pochi giorni, lo ha condotto alla morte. Si è spento venerdì scorso, a 66 anni, il dottor Haroutiun Keucheyan, membro della comunità armena di Venezia, e per circa trentacinque anni medico di famiglia nel Comune di Cavallino-Treporti.

Martedì 10 Luglio 2018, 12:57 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2018 13:09

