Cade dal letto a 5 anni: ricoverato in ospedale in gravi condizioni

La comunità di Ceglie Messapica in Puglia si è stretta ieri attorno alla famiglia di un bambino di cinque anni finito in ospedale nella tarda serata di lunedì a causa di quella che sarebbe stata una caduta accidentale dal letto.

Il piccolo è giunto al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi per poi essere ricoverato nel reparto di Neurochirurgia, dove i medici e gli infermieri in servizio lo hanno preso in cura e sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza nel cuore della notte.