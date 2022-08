Cagliari choc, auto impazzita piomba sulla folla fuori da un locale: un ferito, è caccia all'uomo

Un uomo di 50 anni è rimasto ferito dopo che una Fiat Punto, guidata da un uomo che era stato respinto da un locale, è piombata più volte sulla folla, tentando di investire chi si trovava nel parcheggio. È accaduto nei pressi di Cagliari, a Quartu Sant'Elena: l'uomo alla guida dell'auto è ancora ricercato.

Follia a Cagliari, auto piomba sulla folla

Quanto accaduto al Poetto, all'esterno del locale La Marinella, è testimoniato da alcuni filmati realizzati dai presenti. Nella notte tra sabato e domenica, poco prima delle 3.30, l'uomo alla guida della Fiat Punto aveva tentato di entrare nel locale ma era stato 'rimbalzato' dagli addetti alla sicurezza, che lo conoscevano per aver già causato problemi in passato. A quel punto, l'uomo è salito su una Fiat Punto e ha tentato più volte di investire chi si trovava nel parcheggio all'esterno del locale.

Auto sulla folla, un ferito: l'uomo ancora in fuga

Nel filmato si vede l'uomo cercare di investire più volte, anche in retromarcia, alcuni dei presenti. La Fiat Punto prende poi una rotatoria e torna a tutta velocità, investendo un 50enne, finito in ospedale con una frattura ad un braccio e una ad una gamba. Subito dopo l'investimento, l'uomo è fuggito in direzione di Cagliari. I carabinieri di Quartu indagano sull'accaduto e sono sulle tracce dell'uomo, che non è ancora stato individuato.