Cagliari, camion sui tavolini dei locali: 15 feriti, 9 in ospedale. Ipotesi guasto del freno a mano

Paura a Cagliari dove un camion è piombato tra i tavoli dei ristoranti provocando 15 feriti. E' successo nel primo tratto del corso Vittorio Emanuele II: per nove dei feriti si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Secondo una prima ricostruzione il camion era stato parcheggiato in piazza Yenne, poi qualcosa non ha funzionato ed è piombato all'interno della zona pedonale del Corso.

La dinamica

Prima ha travolto i tavolini della Ex Tipografia, poi quelli di Corso 12, Cavò Bistrot e Giginòs.