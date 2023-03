Cagliari, un anno fa travolse e uccise un bimbo di 15 mesi: pirata della strada preso di nuovo a guidare senza patente

Nel 2017 la patente gli era stata revocata una prima volta per ragioni di giustizia. Nel febbraio 2022 aveva travolto e ucciso un bambino di appena 15 mesi, Daniele Ulver, investendo il suo passeggino con uno scooter che guidava senza patente. Oggi Emilio Pozzoli, 38 anni, ci è ricascato: l'uomo è stato beccato nuovamente dai vigili urbani al volante di un auto senza il permesso di guida.

Giunto in via Is Magliais, a Cagliari, Pozzolo non si è fermato all'alt e ha tirato dritto. Poi, una volta sceso dall'auto, ha tentato di fuggire a piedi dal posto di blocco, ma è stato un tutto inutile: il recidivo è stato fermato in tempo dalle divise e denunciato per guida reiterata senza patente tra il 2022 e il 2023.

Un fatto che aggrava, e non di poco, la già complicata situazione del pirata della strada, che al momento risulta in attesa di processo per omicidio stradale, omissione di soccorso e guida senza patente per quanto avvenuto nel febbraio 2022.

Il commento del sindaco: «Dedicato a chi pensa sempre di farla franca»

«La Polizia Locale di Cagliari - recita il post su Facebook di Paolo Truzzu, sindaco del capoluogo sardo - ha fermato nuovamente alla guida l’uomo che ha ucciso il piccolo Daniele sulle strisce pedonali. Nessuno restituirà Daniel alla sua famiglia ma spero che possa essere d’aiuto a restituire almeno un minimo di giustizia. Dedicato a chi, non rispettando le regole, pensa di farla sempre franca. Grazie di cuore ai ragazzi della Polizia Locale».

Pozzolo attualmente è sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per rispondere dei reati di cui è accusato, a partire dall'investimento e dalla morte del piccolo Daniele.