Cagliari, inseguimento per evitare il posto di blocco: auto si schianta contro la Gazzella dei Carabinieri in pieno centro

Inseguimento a folle velocità, nella tarda serata di venerdì, in pieno centro a Cagliari, tra i passanti che ancora affollavano le strade del fronte mare per il primo weekend da zona bianca in città.

Poco dopo le 21 la corsa di una Golf bianca, con a bordo 4 persone, si è conclusa nel Largo Carlo Felice, contromano, nell'impatto con un'auto dei Carabinieri sopraggiunti in supporto di un'altra gazzella che inseguiva la vettura sfuggita poco prima ad un controllo. Un carabiniere è rimasto lievemente ferito nell'impatto, mentre i 4 sono stati bloccati e arrestati. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale e della Polizia. Ancora non si conosce cosa i 4 trasportassero in auto e perché hanno cercato di sfuggire ai militari.

Ultimo aggiornamento: 11:51

