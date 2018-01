Mercoledì 17 Gennaio 2018, 23:20 - Ultimo aggiornamento: 17-01-2018 23:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di grande paura tra i residenti di via Atellana e del Rione Iacp, sulla provinciale Caivano-Aversa, per un improvviso incendio di vastissime proporzioni che, dalle 19,20 circa, in pochi minuti ha avvolto l’intera zona, rendendo l’aria irrespirabile. Il rogo si è sviluppato in un capannone, a pochi metri da un supermercato alimentare. Ad andare in fumo le decine di balle di indumenti stoccate su di un’area di circa 300 metri quadrati che si sono poi propagate ad un adiacente deposito di materiale edile. In pochi minuti, complice le continue e forti raffiche di vento, si è scatenato un inferno di fuoco. L’enorme nuvola nera, visibile anche dall’adiacente asse mediano Nola-Villa Literno e a molti chilometri di distanza, si è levata per un’altezza di oltre 100 metri, avvolgendo così la trafficata arteria cittadina. Sul posto sono intervenuti immediatamente la polizia locale, coordinata dal dirigente Nicomede De Lucia, i carabinieri della locale tenenza, agli ordini del sottotenente Antonio La Motta, i vigili del fuoco, per domare le fiamme con l’ausilio di ben cinque autobotti. I caschi bianchi hanno predisposto subito un percorso alternativo per pedoni e automobilisti, che sono stati deviati per la vicina Crispano. Per fortuna nessun ferito e nessun danno per le persone che a quell’ora prestavano servizio in un deposito a fianco. “Abbiamo visto le fiamme propagarsi pericolosamente verso altri capannoni - commenta un residente - ed è subito scattato l’allarme, allertando sia la polizia locale che i vigili del fuoco”. Le indagini sulle cause dell’incendio sono tuttora in corso da parte dei militari del’Arma.