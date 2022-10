Calci e pugni sul pancione della moglie incinta: 38enne denunciato e scatta l'allontanamento immediato

Un uomo di 38 anni di Reggio Emilia è accusato di aver minacciato e picchiato la moglie di 35 anni, incinta. L'uomo è stato denunciato e da parte del gipè scattato l'allontanamento immediato dall'abitazione e il divieto di avvicinamento.

Leggi anche > «L'ambulanza arriva dopo 3 ore» e Paula muore in casa, la sorella a Storie Italiane: «I medici hanno perquisito la casa dopo il decesso»

La violenza

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Castelnovo Sotto, in provincia di Reggio Emilia, le violenze andavano avanti da più di dieci anni, dal 2011. La 35enne ormai da troppo tempo era vittima di costanti percosse: schiaffi, pugni, calci alle gambe, alla schiena e addirttura sulla pancia durante lo stato di gravidanza, tirandole i capelli e minacciandola ripetutamente di morte o di portarle via i figli.

Le ultime percosse

L'ultimo episodio recente risale all'11 ottobre scorso, quando l'uomo ha picchiato la moglie a tal punto, da mandare la donna all'ospedale. Una volta ricevute le cure del caso è scattata la denuncia che ha dato il via alle indagini. La donna è stata subito trasportata in una casa lontano dall'uomo per il quale sono subito scattate le misure cautelari.