Calciatore ha un malore in campo: trasportato d'urgenza in ospedale, è gravissimo

Malore improvviso per un calciatore. Paura in campo il 24 gennaio per Mirko Pellizzer, giocatore della Telemar San Paolo Ariston di 25 anni: il giovane si è sentito male durante l'allenamento. Il ragazzo è stato portato di urgenza all'ospedale di Vicenza, il San Bortolo, le sue condizioni sono gravissime. Mirko Pelizzer si è sentito male intorno alle 20.30 durante l'allenamento con i compagni. Soccorso immediatamente e portato in ospedale, il giovane calciatore è stato operato.





Ultimo aggiornamento: 13:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA