Calciatore uccide la ex e si suicida, su Fb scriveva: «Io avrò cura di te»

Sabato 26 Maggio 2018, 12:56 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 13:06

«Perchè sei un essere speciale e io avrò cura di te». Su Facebooked, protagonisti dell'omicidio suicidio diche in queste ore sta scioccando tutta Italia, sembravano una coppia innamorata e affiatata. Sul profilo di Federico, il calciatore di Serie C che ha sequestrato e ucciso la ex per poi togliersi la vita, decine e decine di foto li ritraggono insieme, sorridenti, a un aperitivo o in partenza per l'ennesimo viaggio.LEGGI ANCHE: Prato, sequestra la ex e la uccide: poi si suicida L'ultimo scatto insieme risale al giugno dell'anno scorso: il sole, un abbraccio, Londra sullo sfondo. Qualche mese prima, Elisa aveva organizzato al suo Federico la festa di compleanno. «Grazie a colei che mi ha stravolto la vita, che mi accompagna giorno dopo giorno, che mi regala emozioni uniche - scriveva lui sui social - grazie per tutto quello che hai fatto ieri per me, dal brindisi di mezzanotte ai bigliettini sparsi per casa, dai regali fino alla meravigliosa serata che hai organizzato». E ancora: «Dicono che per farla innamorare devi farla ridere, ma ogni volta che ride mi innamoro io».Un amore travolgente quello tra il 25enne Federico e la trentenne Elisa, finito all'improvviso, ma sembrava, senza drammi. Lui avrebbe provato a riavvicinarsi qualche volta, senza successo, ma non sembra avesse dato segni di squilibrio: Elisa non lo aveva mai denunciato. Poi, la tragedia: lui che la aspetta sotto casa, un litigio sentito dai vicini. E, questa mattina, la tremenda scoperta dei carabinieri: i loro corpi senza vita in un parcheggio.