​Calciatore dell'Under 17 del Venezia positivo al Covid, test sui compagni. Studia in una scuola di Mestre

VENEZIA Gioca nell'Under 17 del Venezia e studia in una scuola superiore di Mestre. Ieri il tampone a cui si era sottoposto ha riportato l'esito positivo, dando il via ad un altro giro di analisi, quello sui propri compagni di squadra e sui ragazzi in forza alla formazione Under 16 degli arancioneroverdi, con cui il giovane calciatore era venuto in contatto negli ultimi giorni di preparazione alla nuova stagione. Quella che per tutto il pomeriggio di ieri si è rincorsa sottotraccia, è diventata una notizia ufficiale sul far della sera attraverso poche righe di comunicato stampa pubblicato sul sito della società di viale Ancona.



«Il Venezia Fc informa che un proprio tesserato della formazione Under 17 è risultato positivo al test per l'identificazione del Coronavirus-Covid-19. Attualmente - recita la nota - il giocatore si trova in isolamento presso la sua abitazione. La società si è adoperata per sospendere tutte le attività delle formazioni Under 16 ed Under 17, ponendo in essere tutte le misure necessarie di verifica sullo stato di salute dei tesserati delle suddette formazioni». Il che vuol dire indagine epidemiologica a tutto campo e tamponi per giocatori, dirigenti e allenatori di entrambe le formazione. Oltre che, ma è prassi, ai contatti stretti dell'adolescente.



29 CONTAGI E 1 CROCE

Il giovane atleta del Venezia è quindi uno dei 29 contagi che si sono registrati tra le 17 di giovedì e la stessa ora di ieri e che hanno portato il conto totale dei casi a 3.362 contagiati. Un altro di quei 29 nuovi contagi riguarda un lavoratore di Fincantieri. L'uomo, dipendente di una ditta che lavora in appalto nel cantiere di Marghera, non era a lavoro dal 27 agosto scorso ed è risultato solamente adesso positivo al Covid. Una situazione, questa, che non ha reso necessario nessun isolamento di chi ha lavorato con lui e nessuno stop ai lavori, proseguiti dopo l'igienizzazione e la sanificazione quotidiana messa in atto fin dall'inizio dal colosso della cantieristica navale. Con il suo caso, sono 11 i lavoratori nello stabilimento di Fincantieri trovati positivi.



Il bollettino di Azienda Zero ha riportato per il secondo giorno consecutivo un aumento dei decessi in qualche modo legati al nemico invisibile. La vittima è una donna di 85 anni ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Dolo, dov'era stata portata nelle scorse settimane dalla sua stanza nell'Antica scuola dei Battuti di Mestre, la residenza per anziani che fino al 29 luglio scorso era rimasta vergine ad ogni tipo di contagio di ospiti e operatori e che da quel giorno si è invece trovata a fare i conti con l'incubo.



In poche settimane i casi hanno raggiunto quota 71: ora la situazione è del tutto sotto controllo e la curva sta calando. Un anziano è stato dimesso nei giorni scorsi dall'ospedale e da giorni ormai non si registrano nuovi positivi, anzi crescono i tamponi di controllo negativi.

In tutto la giornata di ieri ha visto l'aumento degli attualmente positivi (361) e nessun ingresso in ospedale. Al momento i ricoverati sono 22: 19 a Dolo, 2 a Mestre e 1 a Venezia. Le croci, con ieri, sono salite a 326. Negativi anche i tamponi ai sette agenti della questura - dove sono avvenuti dei contagi per via di una cena tra poliziotti - che giovedì si erano fatti analizzare dopo essere venuti in contatto con un loro collega positivo.



IL PERSONALE SCOLASTICO

Con i circa 650 operatori delle scuola per l'infanzia comunali sottoposti a test anti Covid-19 a Forte Marghera, e altri 130 circa nella palestra comunale di Sacca Fisola, si sono chiuse ieri le due settimane di test sul personale della scuola, volute dal ministero dell'Istruzione. In tutto, nel Veneziano, hanno risposto circa 8mila dipendenti della scuola, cioè un terzo. «È stata certamente efficace l'organizzazione dei test sottolinea il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben Significativa per la regolare e ordinata gestione dei partecipanti al test».



I test, per chi ancora non l'avesse fatto, proseguiranno ogni giorno dalle 7 alle 13 a Venezia all'ex ospedale Giustinian; a Favaro Veneto, nella sede distrettuale di via Triestina 46/M; a Noale al presidio di piazzale della Bastia 3, nella sede distrettuale di Chioggia (accesso da via Marco Polo) e all'ospedale di Dolo.