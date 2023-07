Caldo africano, sarà una settimana "bollente": temperature oltre i 40 gradi, ecco perché il sole diventerà opaco

Preparatevi a una settimana di caldo record. Durerà almeno per altri 7 giorni l'ondata di caldo africano che «è pronto ad infiammare l'Italia, con temperature massime ben oltre i 40 gradi e nuovi possibili record. Nei prossimi giorni sono previsti picchi di temperatura fino a 35-37 gradi sulle pianure del Nord, fino a 38 e al Centro, e addirittura fin sopra i 42 sulle due Isole Maggiori. La giornata più rovente potrebbe essere quella di mercoledì quando, in alcune località della Sardegna, potrebbero addirittura toccarsi i 45 gradi, se non oltre. Ecco le previsioni di 3B Meteo.

Meteo, caldo africano in aumento: l'anticiclone porterà picchi fino a 40°. Da Roma a Firenze, bollino arancione in 9 città

Dove farà più caldo

La Sardegna guiderà la classifica del caldo con punte anche di 42°C, intorno a 40°C sull'alta Puglia, 38°C sulle zone interne di Romagna e Marche, 34/36°C altrove e minime che difficilmente scenderanno sotto i 24°C.

Sabbia dal Sahara

Insieme all'aria rovente, dal Sahara verrà trasportata anche la sabbia del deserto, in sospensione ad alta quota e responsabile di cieli lattigginosi che renderanno il sole opaco.

Il record di caldo mai registrato

Il record assoluto di temperatura massima in Italia è di 48,8°C, registrato nell'agosto 2021 in provincia di Siracusa; si rischia di battere un valore ritenuto quasi inarrivabile solo fino a pochi anni fa. Nel corso delle ore notturne poi non andrà certamente meglio, anzi, le notti saranno tropicali: ciò significa umidità alle stelle (afa) e valori che non scenderanno al di sotto dei 22/23 gradi su gran parte del Paese. In meteorologia, infatti, si parla di notti tropicali quando le temperature minime non scendono mai sotto i 20 gradi.

Anticiclone africano: che cos'è



L'anticiclone (l'antagonista dei cicloni) è un'area di alta pressione in rotazione e chiusa (nell'emisfero Nord ruota in senso orario per effetto della Forza di Coriolis). Il Mediterraneo è interessato in particolare dell'Anticiclone delle Azzorre e da quello Africano: negli ultimi anni, su imitazione degli americani, è dilagata la mania di nominarli ma sempre di questi due fenomeni si tratta. Per individuarli basta guardare l'area di provenienza, quello che fa alzare di più le temperature è naturalmente quello Africano. L'anticiclone di questo periodo è stato battezzato Cerbero.

Cosa succede da giovedì

Giovedì le temperature dovrebbero iniziare a subire un certo ridimensionamento al Nord, in particolare sull'alta Val Padana, mentre venerdì l'abbassamento delle temperature riguarderà tutto il Nord Italia e le regioni centrali, specie adriatiche, anche con il passaggio di alcuni temporali sulla Pianura Padana. Poche variazioni per il Sud Italia, dove continuerà a fare molto caldo. Verso il prossimo weekend non è escluso che la canicola possa tornare ad intensificarsi nuovamente al Centro-Nord, ma è una tendenza che deve essere ancora confermata.

Le previsioni

Lunedì 10. Al nord: sole e caldo sempre più intenso, alcuni temporali di calore sulle Dolomiti. Al centro: sole e caldo forte. Al sud: clima bollente e soleggiato. Martedì 11. Al nord: bel tempo prevalente salvo temporali di calore sulle Alpi. Al centro: tutto sole. Al sud: ampio soleggiamento in un contesto termico rovente. Mercoledì 12. Al nord: veloci temporali pomeridiani sulle Alpi, sole altrove. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: poco nuvoloso Tendenza: temporali anche intensi al Nord tra giovedì e venerdì, al Sud insisterà ancora l'anticiclone africano.