Ferragosto, Italia nella morsa del caldo: a Roma 37 gradi, in Sardegna fino a 40. Nerone infiamma la Penisola

Nerone è arrivato in Italia. Il caldo africano insisterà sul nostro paese a lungo, almeno fino al 23-24 di agosto. Nei prossimi giorni ci sarà bel tempo con il sole e un cielo sereno o poco nuvoloso saranno prevalenti sulla quasi totalità dell’Italia. Soltanto i settori alpini, soprattutto di confine e zone vicine, potranno essere interessati da veloci temporali di calore che tenderanno a svilupparsi nel corso delle ore pomeridiane.

Le temperature record

L’anticiclone colpirà soprattutto il Centro-Nord, lasciando il Sud in balia di deboli correnti settentrionali che mitigheranno la calura africana. Ma sul resto d’Italia i valori massimi saliranno gradualmente fin oltre i 33-35 gradi come a Firenze, Bologna, Pavia, Mantova, Alessandria, Milano, Perugia, Pistoia. La capitale, almeno fino a venerdi 18 non supererà i 33-34 gradi, dopo di che anch’essa salirà fin verso i 36-37 gradi all’ombra. Infine sulla Sardegna, nelle zone interne meridionali si potrebbero toccare addirittura i 40 gradi o anche piu.

Le previsioni

Lunedì 14 agosto

Nord: Prevale il sole mattino, pomeriggio-sera con sviluppo di qualche temporale sui rilievi alpini e prealpini soprattutto occidentali. Temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 37. Centro: Tempo stabile e soleggiato, salvo isolati e brevi rovesci di calore al pomeriggio sull'Appennino più settentrionale. Temperature in lieve ulteriore aumento, massime tra 33 e 38. Sud: Condizioni anticicloniche con tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni. Temperature in lieve aumento, massime tra 30 e 35.

Martedì 15 agosto

Nord: Tempo stabile e in gran parte soleggiato, salvo un po' di variabilità su Alpi e Prealpi con qualche temporale pomeridiano o preserale. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 33 e 37. Centro: Tempo stabile e soleggiato, con qualche addensamento cumuliforme pomeridiano lungo la dorsale appenninica, specie della Toscana. Temperature stazionarie, massime tra 33 e 38. Sud: Condizioni anticicloniche con tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni. Temperature in lieve rialzo, massime tra 31 e 36.

Mercoledì 16 agosto

Nord: Tempo stabile e in gran parte soleggiato, salvo locale instabilità diurna in prossimità delle Alpi con qualche rovescio o temporale in sconfinamento all'alto Veneto. Temperature stabili, massime tra 33 e 37. Centro: Tempo stabile e soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sull'Appennino Toscano, con qualche breve rovescio. Temperature stabili, massime tra 32 e 36. Sud: Prevale il bel tempo, salvo lieve variabilità diurna sulla dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 36.

Giovedì, 17 agosto

Nord: Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Piogge di forte intensita' sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, Sereno altrove. Centro Sul tirreno: Sereno sui litorali e sulla capitale, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale laziale, Coperto con pioggia debole sulla dorsale toscana. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sulla dorsale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sud Sul tirreno: Sereno sulla dorsale campana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Sereno sul litorale adriatico, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul catanese e su interne siciliane, Sereno altrove.

Venerdì, 18 agosto

Nord: Al nord ovest: Sereno. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete e sulle Dolomiti, Sereno altrove. Centro Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale, Sereno altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso, Sereno altrove. Sud Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale campana, Sereno sulle pianure e sulle subappenniniche, Coperto con pioggia debole sulla dorsale calabra. Sull'adriatico: Sereno sulla dorsale molisana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Sereno altrove.

Sabato, 19 agosto

Nord: Al nord ovest: Sereno. Al nord est: Sereno. Centro Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, Sereno altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, Sereno altrove. Sud Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulle subappenniniche, Sereno altrove. Sull'adriatico: Sereno sul litorale adriatico, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite su interne siciliane e sulla zona etnea, Sereno altrove.