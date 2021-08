Caldo record in Italia, il climatologo: «Ecco come ci stiamo tropicalizzando e cosa ci aspetta ora»

Caldo record in tutta Italia, con il picco di 48,8, registrato a Floridia, in Sicilia. La temperatura più alta mai misurata in Europa.

Bernardo Gozzini, direttore Lamma-Cnr, siamo di fronte a un caldo record?

«L’anticiclone africano sta diventando sempre più protagonista delle nostre estati ed è così sin da fine anni Novanta. È proprio questo il fattore che determina le grandi ondate di calore, che sono sempre più forti e prolungate».

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati