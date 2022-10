Caldo senza fine, la terza ottobrata è alle porte: in arrivo notti tropicali e 34 gradi

La morsa del caldo non sembra proprio voler abbandonare la presa. Dopo un weekend all'insegna della pioggia al Nord e al Centro Italia, il nostro Paese si appresta a vivere la terza ottobrata di questo anno da record per le temperature. Un caldo che continuerà fino alla fine del mese e, probabilmente, durerà anche per il ponte di Ognissanti.

Le previsioni

Secondo quanto affermato da 3BMeteo, le piogge attese e soprattutto desiderate sono arrivate su una parte del Nord, in particolare al Nordovest dove la siccità si è prolungata fino a questo inizio di Autunno. I fenomeni non sono stati diffusi ma localmente sono stati forti. Piogge, dunque, intense sull'Alto Piemonte, in Liguria e Lombardia. Anche il Nordest ha avuto la sua razione con punte di 60mm in Friuli. Ancora all'asciutto o quasi l'Astigiano, l'Alessandrino, il Cuneese e il basso Vercellese ma va considerato che l'enorme bacino idrografico del Po e dei suoi affluenti beneficerà ugualmente di queste piogge fino alle zone di pianura più basse. La perturbazione non ha invece fatto molti passi avanti verso il Centro a causa di un massiccio promontorio anticiclonico di matrice sub tropicale che ha mantenuto la sua posizione, rinforzandosi ulteriormente. Poche le nubi che sono riuscite a scavalcare lo scudo più che altro sulle regioni centrali tirreniche e con fenomeni che esclusa l'alta Toscana sono risultati sporadici o del tutto assenti. Ma adesso il caldo torna a bussare su tutto lo Stivale.

Sole e caldo

Il fronte di instabilità che sta agendo sulle regioni settentrionali scivolerà verso levante abbandonando gradualmente le regioni di Nordovest e concentrandosi prevalentemente sul resto del settore esclusa l'Emilia Romagna che vedrà fenomeni sporadici. Qualche pioggia occasionale transiterà anche sulle regioni centrali mentre al Sud l'anticiclone africano porterà ancora sole e caldo, con l'eccezione di qualche annuvolamento sulla Campania. Il contesto climatico sarà ancora sopra media eccetto che nelle zone soggette alle precipitazioni. Da martedì 25 ottobre, il caldo è pronto a tornare il protagonista assoluto sull'Italia, con la terza ottobrata fino alla fine del mese ed oltre; nel mentre e fino a lunedì, al settentrione, prevarrà il sole ma non mancheranno locali precipitazioni.