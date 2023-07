L'anticiclone Scipione ci aveva fatti illudere. L'estate finora ha proposto più temporali che ondate di caldo. Questa fase instabile continuerà al Nord ancora fino a domani, ma potremo dire addio al vento fresco da venerdì poiché è in arrivo una enorme massa d'aria direttamente dal Sahara algerino. Prevista un'impennata delle temperature su tutta la penisola con il record atteso in Sardegna tra sabato e martedì, con picchi da 43°C fino a 45-47°C. La bolla africana dovrebbe stazionare sul Mediterraneo almeno fino a metà luglio anche se temporali improvvisi non sono esclusi, in particolare al Nord. Nel frattempo secondo un bollettino dell'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) pubblicato ieri, è arrivata una fase El Niño dopo sette anni e avverte di prepararsi a condizioni meteorologiche estreme. La probabilità che questo fenomeno continui durante la seconda metà del 2023 è stimata al 90%.

Già a marzo scorso l'agenzia scientifica statunitense National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) aveva annunciato che, secondo i modelli meteorologici elaborati, stavamo entrando in una fase di El Niño, per poi ufficializzarla il mese scorso. I segnali visti dal satellite Sentinel 6 del programma europeo Copernicus dell'Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea, tra l'inizio di marzo e la fine di aprile sono state le onde di Kelvin, particolari tipi di onde che si formano nel Pacifico equatoriale e che da lì si propagano, trasportando calore. Secondo gli esperti del Jet Propulsion Laboratory della Nasa, la presenza di queste onde in primavera era considerata un chiaro precursore di El Niño. Questo fenomeno climatico è anche associato all'indebolimento degli alisei, i venti che soffiano da Est a Ovest all'equatore. Se gli alisei sono più deboli si possono verificare condizioni più fresche e umide nel Sud-Ovest degli Stati Uniti e siccità nei Paesi che si affacciano sul Pacifico occidentale, come Indonesia e Australia.

El Niño è un fenomeno climatico che si riaffaccia a intervalli compresi tra 2 e 7 anni e può durare da 9 a 12 mesi. Di solito porta un aumento di inondazioni nel sud degli Stati Uniti, sud del Sud America, Corno d'Africa e Asia centrale, mentre gravi ondate di caldo e siccità colpiscono spesso l'Australia orientale, Indonesia, Asia meridionale e America centrale. Le sue acque calde possono anche alimentare uragani nel Pacifico centrale e orientale, mentre possono frenare la formazione di uragani nel bacino atlantico. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato di essere pronta a una maggiore diffusione di malattie virali come il dengue, Zika e la chikungunya, tutte legate al ritorno di El Niño. C'è poi una probabilità del 66% che la temperatura globale media annuale superi di 1,5°C i livelli preindustriali per almeno un anno tra il 2023 e il 2027.

Il fenomeno opposto di El Niño, cioè il raffreddamento del Pacifico tropicale centrale e orientale, viene detto La Niña, ed è finito all'inizio del 2023. Sebbene El Niño abbia contribuito al caldo da record del 2016, il pianeta era altrettanto caldo nel 2020, nonostante l'influenza relativamente fredda di La Niña che è passata in una fase neutra secondo gli scienziati ed è motivo di preoccupazione.

«L'arrivo di El Niño aumenterà notevolmente la probabilità di battere i record di temperatura e attivare un calore più estremo in molte parti del mondo e negli oceani», ha detto il segretario generale dell'OMM Petteri Taalas che ieri ha ufficializzato la fase El Niño affinché i governi nel mondo si preparino a limitare gli impatti sulla nostra salute, gli ecosistemi e le economie.