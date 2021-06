Caldo, weekend da bollino rosso: temperature fino a 40° a Roma, Milano, Bologna e Firenze

Week-end da bollino rosso per 4 città del sud Italia: Campobasso, Catania, Palermo e Reggio Calabria. Questi centri urbani sono gli unici, tra i 27 considerati, a massimo rischio afa per il ministero della Salute. Non ci sono sorvegliati speciali nella popolazione e l'allarme per il caldo imminente è rivolto a tutti: soggetti fragili e non.

Criteri di valutazione del caldo

I livelli considerati sono 4, il primo è verde, seguito da giallo e arancione, e l'ultimo è appunto rosso. Ad avere il livello arancione, che indica il rischio caldo per la salute della popolazione più suscettibile, domani sarà Napoli (oggi era Bari che nel weekend torna gialla, e cioè nello stato di pre-allerta che indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore). Ma già domenica si registrano le prime avvisaglie di una nuova ondata di caldo: oltre ai 4 bollini rossi, ci sono ben 10 città con il bollino arancione: Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Secondo le previsioni de 'iLMeteo.it' nel weekend le temperature si abbasseranno ma solo leggermente e provvisoriamente: da domenica, infatti, una nuova 'fiammata africana' colpirà l'Italia. Una nuova rimonta dell'anticiclone africano, spiegano i meteorologi del sito, dovrebbe riportare le temperature a misurare valori quasi eccezionali per il periodo. Milano, Bologna, Firenze e Roma toccheranno i 35-36 gradi e si registreranno ancora sopra i 40 gradi al Sud (specie in Sicilia e Puglia).