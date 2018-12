Crollano calcinacci dal soffitto su addetta al call center: «Se denunci perdi il posto»

Giovedì 13 Dicembre 2018, 15:03 - Ultimo aggiornamento: 13-12-2018 16:20

L'che si sononella sua postazione. L'episodio risale al 22 novembre scorso e ora viene reso noto dal sindacato Slc Cgil secondo il quale l'azienda avrebbe fatto intendere all'operatrice cheLa lavoratrice, che ha presentato domanda di infortunio all'Inail, ha riportato - a quanto si apprende - contusioni giudicate guaribili in sette giorni. Il sindacato ha denunciato l'accaduto a Spesal, Ispettorato del Lavoro e carabinieri, allegando diverse foto e chiedendo un sopralluogo per verificare l'idoneità del luogo di lavoro.Nei giorni scorsi era stato denunciato dalla Slc Cgil anche il caso di un'altra lavoratrice dello stesso call center che si è vista negare l'assegno di maternità dall'Inps per il mancato versamento dei contributi da parte dell'azienda. Duro il commento del segretario generale della Slc Cgil di Taranto, Andrea Lumino: «Accade che nel call center per cui una collaboratrice a progetto lavora, ti cada il soffitto addosso e l'azienda ti faccia capire che se fai causa non ti rinnovano il contratto. Vergognatevi». A cadere sulla operatrice sarebbero state parti dei pannelli di cartongesso del controsoffitto, bagnati da una perdita di una tubatura sottostante. L'operatrice si è recata autonomamente in ospedale per farsi medicare.